اليمن... "أنصار الله" تتصدى لهجوم في البيضاء

صد مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني، هجومًا شنته مجموعة من مسلحي تنظيم "القاعدة" الإرهابي في محافظة البيضاء جنوب غربي اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وجاء ذلك الإعلان، حسبما أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله".

وقالت القناة إن "عناصر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، نفذوا زحفًا باتجاه مواقع للجماعة في منطقة الضحاكي بمحافظة البيضاء".

وأضافت: "تم إحباط زحف عناصر القاعدة، وتكبيدهم خسائر جسيمة في عديدها وعتادها.

وتشهد الساحة اليمنية منذ قرابة خمس سنوات معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة أهمها العاصمة صنعاء.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.