الأردن يرفض مقترحا إسرائيليا للاحتفال بالذكرى الـ25 لاتفاقية السلام

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إن إسرائيل أرادت إقامة حفل بمناسبة مرور 25 عاما على إبرام اتفاقية السلام الإسرائيلية – الأردنية، لكن الأردن رفض.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله، خلال جلسة عقدها الكنيست، إن "الحكومة الإسرائيلية أرادت تنظيم حفل رسمي لإحياء ذكرى مرور 25 عاما على اتفاقية السلام مع الأردن (اتفاقية وادي عربة 1994)، وتم تقديم الاقتراح للحكومة الأردنية لكن لم نتلق أي رد، وأعتقد أن هذا راجع لصعوبة الأوضاع الداخلية في الأردن".

وحول استرجاع الأردن لأراضي "الباقورة والغمر"، يوم أمس الأحد، والتي استأجرتها إسرائيل من المملكة لمدة 25 عاما، بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقّعة بين الجانبين عام 1994، قال كاتس إن "إسرائيل ستحاول التوصل إلى ترتيبات واقعية مع الأردن بحيث يسمح للمزارعين الإسرائيليين باستمرار الزراعة في المنطقتين ".

وأضاف كاتس: "لا توجد لحظة تخلو من الاتصالات مع الأردن، وأن المحادثات ستتواصل حول ذلك. لا أحد في إسرائيل غير معني بعلاقات طيبة مع الأردن لكن الأوضاع في الأردن معقدة".

وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، فرض سيادة الأردن الكاملة على أراضي "الباقورة والغمر".

وسمح الجيش الإسرائيلي للإسرائيليين بالدخول إلى الباقورة "للقيام بزيارة أخيرة للمنطقة"، قبل أن يغلّق البوابة المؤدية إليها.