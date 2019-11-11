انتخاب محمد تميم نائبا لرئيس لجنة التعديلات الدستورية في العراق

انتخب البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، النائب محمد تميم نائبا لرئيس لجنة التعديلات الدستورية، وصائب خدر مقررا للجنة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر نيابي، قوله إنه تم "انتخاب النائب محمد تميم نائبا لرئيس لجنة التعديلات الدستورية، والنائب صائب خدر مقررا للجنة".

وانتخبت لجنة التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، النائب فالح الساري رئيسا لها، وفقا لمصدر برلماني.

وكان مجلس النواب قد قرر، يوم الاثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشكيل لجنة نيابية لإجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى البرلمان خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة" منها تعديل الدستور، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.

ولا تزال خدمة الإنترنت مقطوعة بشكل تام في بغداد ومعظم المحافظات، منذ ليل الاثنين/ الثلاثاء، وسط مخاوف بين المحتجين من محاولة عزلهم مجددا لضرب التظاهرات على غرار الموجة الأولى التي شهدت عنفا غير مسبوق.