بري يدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية جامعة لا تستثني الحراك الشعبي

وقال إن "الحملة ضد الجلسة التشريعية لمجلس النواب هدفها إبقاء الفراغ السياسي الموجود حاليا، والوقوف ضد القوانين التي ستصدر غدا هدفه المتاجرة بالمطالب"، مضيفا "ما معنى رفض الجلسة التي أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته".
وتابع بري "ندعو إلى تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك الشعبي".
وحول عقد جلسة الغد، قال بري "من واجبي كرئيس للبرلمان التمسك بالأمن ولهذا السبب قررت إرجاء جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل".
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.
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