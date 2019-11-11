بري يدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية جامعة لا تستثني الحراك الشعبي

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الاثنين، إلى تشكيل حكومة لبنانية جامعة لا تستثني الحراك الشعبي.

وأعلن بري، في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، تأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة غدا الثلاثاء، إلى 19 أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، بنفس جدول الأعمال، وذلك حسب موقع "النشرة" اللباني.

وقال إن "الحملة ضد الجلسة التشريعية لمجلس النواب هدفها إبقاء الفراغ السياسي الموجود حاليا، والوقوف ضد القوانين التي ستصدر غدا هدفه المتاجرة بالمطالب"، مضيفا "ما معنى رفض الجلسة التي أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته".

وتابع بري "ندعو إلى تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك الشعبي".

وحول عقد جلسة الغد، قال بري "من واجبي كرئيس للبرلمان التمسك بالأمن ولهذا السبب قررت إرجاء جلسة الغد إلى الثلاثاء المقبل".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.