الملك الأردني وولي العهد يؤديان الصلاة في الباقورة... فيديو

وصل الملك الأردني عبد الله الثاني، برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الاثنين، إلى منطقة الباقورة المستعادة.

وتناقلت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لوصول الملك الأردني إلى الباقورة، مشيرة إلى أن الملك أدى الصلاة هناك.

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، عن انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية "وادي عربة" وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.

وكانت الحكومة الأردنية قررت إغلاق منطقة "الباقورة والغمر" أمام السياح الإسرائيليين، بدءا من الأحد، فيما قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق البوابة المؤدية إلى هذه الأراضي، للمرة الأخيرة مساء السبت.