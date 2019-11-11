رئيس مجلس النواب الليبي في زيارة رسمية إلى الإمارات

أفاد مصدر برلماني في مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحثات مع الجانب الإماراتي حول الأوضاع في ليبيا.

بنغازي – سبوتنيك . وقال المصدر البرلماني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك" إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح يزور دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة عمل رسمية".

وأضاف "ربما من المتوقع أن يناقش رئيس مجلس النواب الليبي مع الجانب الإماراتي الوضع ما بعد تحرير العاصمة الليبية طرابلس بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين".

من ناحية أخرى بحث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، في وقت سابق من اليوم الاثنين، مستجدات الأحداث في البلاد، وما توصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم قيادة الجيش، اليوم الاثنين، "التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اليومين الماضيين بالرجمة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة".

وأضاف البيان "جاءت الزيارة في إطار التشاور المستمر بين القائد العام والمبعوث الأممي حول مستجدات الأحداث بليبيا وقد اطلع الدكتور غسان القائد العام على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في كانون الأول/ ديسمبر المقبل كما استمع لوجهة نظر القيادة العامة حياله".

وتابع البيان أن حفتر "أكد على ما ورد ببياني القيادة العامة للقوات المسلحة المتعلقين باجتماع نيويورك وبرلين، وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك المليشيات، ونزع سلاحها".

وأضاف "كما أكد القائد العام على ضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري".