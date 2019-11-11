المتحدث باسم رئيس وزراء العراق: جهات مجهولة تقوم بتصنيع متفجرات قرب ساحة التحرير

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، إن جهات مجهولة تقوم بتصنيع ما يشبه المتفجرات بمبنى قرب ساحة التحرير وسط بغداد حيث يحتشد عشرات المحتجين.

وأضاف اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن جهات مجهولة تقوم بتصنيع ما يشبه المتفجرات بمبنى قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قوله، خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك أعمال تخريب في المباني القريبة من ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

وأوضح خلف إن "بعض المجموعات استخدمت قنابل الصوت، ضد قوات مكافحة الشغب، وأن "أعمال سلب ونهب حصلت داخل الأزقة ضمن ساحة الخلاني، فضلا عن حرق مدرسة وثلاثة بنايات حكومية، مضيفا: "تم اعتقال عدد من هؤلاء، ويجب الحذر من استمرار هذا النهج"، بحسب القناة الإخبارية العراقية.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن "الحكومة لديها صور بكل الجرائم التي ارتكبت حتى اللحظة"، مضيفا: "سنقوم ببثها على وسائل الإعلام، وتوجيه الأجهزة بملاحقة هؤلاء".

ودخلت التظاهرات العراقية، أسبوعها الثالث على التوالي، في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، لإقالة رئيس الحكومة، وحل البرلمان، ومحاكمة المفسدين، والمتورطين بقتل المتظاهرين، واستهدافهم، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي أممي.