Widgets Magazine
تسجيل
18:23 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    صالة مطار الكويت الدولي

    إضراب جزئي في مطار الكويت... وتهديدات بإيقاف حركة الطيران

    © AFP 2019 / YASSER AL-ZAYYAT
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    نفذت نقابة العاملين في الطيران المدني بالكويت إضرابا جزئيا عن العمل اليوم الاثنين، للمطالبة بما يعرف بـ"البدل الموحد" لجميع العاملين.

    وبحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية تجمعت أعداد من موظفي إدارة الطيران في ساحة بمطار الكويت لمدة ساعة واحدة، من العاشرة صباحا إلى الحادية عشرة بالتوقيت المحلي، وارتدى بعضهم شارات مكتوب عليها "إضرابنا من أجل حقوقنا".

    ​من جانبه قال جابر العازمي، رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني إن النقابة اقترحت أن تكون جميع هذه البدلات تحت مسمى البدل الموحد بعد فشل إدارة الصحة المهنية ودراسة ديوان الخدمة المدنية لمدة 4 سنوات، "حيث قدمنا مقترحا يتضمن جداول بالمبالغ التي ستصرف لكل موظف حسب درجته الوظيفية ولكن لم تتم الاستجابة".

    وتابع "البدل الموحد ليس مطلبا بل حق لجميع موظفي الطيران المدني، حيث أنه تم صرف بدل الخطر لعدد قليل يصل الى 120 شخصا فقط من أصل 4500 موظف، بل أنه رغم الموافقة لم يتم الصرف حتى الآن".

    وأكد العازمي على أنهم يملكون عضوية في الاتحاد الدولي لعمال النقل و"دائما ندعمهم ويدعموننا فيما يخص حقوق الموظفين، وفي أي إضراب نقدم عليه يتم تزويدنا من قبلهم بالقوانين، وهذه ليست شكوى على الدولة".

    ​وفي 28 أكتوبر الماضي، أصدرت نقابة العاملية بالإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بيانا، أعلنت فيه أنها ستبدأ في الإضراب عن العمل على ثلاث مراحل، الأولى يوم الاثنين 11/11 "سوف يتم تعطيل حركة المطار لمدة ساعة واحدة من الساعة 10:00 صباحا، وحتى الساعة 11:00 صباحا، وفي حالة عدم إقرار المطالب فإن النقابة سوف تلجأ إلى الإضراب الثاني والثالث. 

    وبحسب البيان من المفترض أن أن يكون الإضراب الثاني يوم الأربعاء 13/11 وسوف يتم تعطيل حركة المطار لمدة ساعتين من الساعة 9:00 صباحا، وحتى الساعة 11:00 صباحا، والإضراب الثالث وهو الإضراب الكامل يكون يوم الأثنين 18/11 سوف يتم إيقاف حركة المطار لمدة 214 ساعة.

    ​من جهتها قالت إدارة الطيران المدني إن حركة الملاحة في مطار الكويت سارت بشكل طبيعي ولم تتأثر بالإضراب، وتؤكد إدارة الطيران المدني أن "البدل الموحد" مخصص للموظفين العاملين في مطار الكویت بنظام النوبة ولا یشمل كل موظفي الإدارة، لكنه معروض حالیا على مجلس الخدمة المدنیة وهي تأمل في إقراره بأقرب وقت ممكن.

    ​وقال عماد الجلوي نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي في الادارة العامة للطيران المدني إن إدارة الطيران المدني أبوابها مفتوحة لممثلي نقابة العاملين في الطيران المدني، مشيرا إلى أن نائب المدير العام لشؤون المطار صالح الفداغي اجتمع برئيس النقابة وطلب منه تأجيل أي تصعيد وتقديم أية مطالبات مكتوبة لمخاطبة الجهات المعنية بشأنها.

    انظر أيضا:

    الإضراب يتسبب في إلغاء 58 رحلة في مطار هامبورغ الألماني
    غدا... إضراب عام في تونس يشمل المطارات
    اليمن... مطار سيئون الدولي يستأنف الرحلات عقب إنهاء الإضراب
    الكلمات الدلالية:
    مطارات, المطارات, أمن المطارات, مطار الكويت, أخبار الكويت, الكويت
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحرير إدلب - مسألة وقت
    تحرير إدلب مسألة وقت
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك