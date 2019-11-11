دولة خليجية توقف استقدام العمالة الوافدة

وأصدر عبد الله بن ناصر بن عبد الله البكري، وزير القوى العاملة العماني، قرارا وزاريا يحمل رقم "517/ 2019"، بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عُمانية، وذلك بصفة مؤقتة في بعض الأعمال، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير أن القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، جاء استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم "35 / 2003"، وإلى القرار الوزاري رقم "200 / 2019" بإيقاف التصريح باستقدام قوى عاملة غير عُمانية بصفة مؤقتة في بعض الأعمال، بحسب موقع "أثير" العماني.

وبحسب المادة الأولى من القرار يوقف لمدة 6 ستة أشهر التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص العاملة في أعمال الإنشاءات و النظافة، ويستمر التصريح ببدل مغادر.

وأوضح القرار أن هذا لا يسري على المنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر، والمنشآت العاملة في تنفيذ المشاريع الحكومية، والمنشآت المملوكة لأصحاب العمل المتفرغين لإدارتها المسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمنشآت المسجلة بالدرجة العالمية التي يكون مقرها في المناطق الحرة.

وتستضيف عُمان عمالة وافدة تقترب من نصف عدد سكانها، حيث يبلغ عددهم مليوناً و800 ألف شخص، من إجمالي عدد السكان البالغ 4.6 ملايين نسمة، وفقاً لما ذكرته النشرة الإحصائية للمركز الوطني للإحصاء الصادرة في نهاية نوفمبر 2018.