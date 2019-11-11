فيديو... بيان من النيابة العامة السعودية بشأن جريمة "تمس الأمن وسكينة المجتمع"

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية مباشرة إجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بمركبته لأحد متسابقي رالي العلا نيوم واستيقافه.

فوفقا لوكالة "واس"، ترجل الجاني من مركبته مشهرا سلاحا ناريا كان بحوزته في وجه المتسابق.

#النيابة_العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة اعتراض شخص بسلاح ناري لأحد متسابقي #رالي_العلا_نيوم وتأمر بتوقيفه على ذمة التحقيق.https://t.co/9C3PlttBxt#واس_عام pic.twitter.com/42N3oFU3xf — واس العام (@SPAregions) November 11, 2019

وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور على ذمة القضية.

وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في متابعة كل ما من شأنه المساس بأمن وسكينة المجتمع والأفراد وطمأنينتهم تحت طائلة المساءلة الجزائية.