Widgets Magazine
تسجيل
18:22 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
مباشر
    بحث
    زيارة الملك عبد الله الثاني إلى منطقة الباقورة

    نائب أردني يتحدث عن عودة الغمر والباقورة إلى الأردن

    © REUTERS / Jordanian Royal Palace
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، يوم أمس، الأحد، عن انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، في اتفاقية السلام التي وقعت مع إسرائيل عام 1994، لتعود المنطقتين إلى السيادة الأردنية رسميا.

    وفي حوار مع "سبوتنيك" تحدث النائب الأردني علي الخلايلة عن أهمية هذه الخطوة وأثرها على العلاقات الإسرائيلية الأردنية، وعن مصير الأراضي التي عادت إلى الأردن، وعن الإسرائيليين الذين يملكون بعض الحقوق في هذه المناطق

    الأهمية السياسية

    يرى البرلماني الأردني أن عودة هذه الأراضي لسيادة الأردن هي استحقاق قانوني لاتفاقية عام 1994، وأن إسرائيل لا تملك أن تماطل في تسليم هذه المنطقة، ويقول: الملك حسين كان مرنا في هذه النقطة، عندما كانت هذه الجزئية تقف عقدة في اتفاقية السلام، ووقتها جلالة الملك اتخذ قرارا نيابة عن الأردنيين كلهم.

    ويكمل: كان هناك استثمارات وناس تعمل في هذه المنطقة، فتم الاتفاق على تأجير قانوني برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الموقعين على الاتفاق، وهذه الاتفاقية انتهت الآن، والآن إسرائيل لا تملك إلا الخضوع وإخلاء هذه المنطقة للجانب الأردني.

    توتر العلاقات

    وعن إمكانية حدوث توتر في العلاقات بين الجانبين الإسرائيلي والأردني يرى النائب علي الخلايلة أن لا إشارات للتوتر حتى الآن، ويستدرك: نحن لنا حقوق في هذه الأراضي لا يمكن المساومة عليها، وأنا هنا أتحدث كنائب، إن حدث توتر أم لا هذا غير مهم، ونحن نريد أن ينفذ الاتفاق بحذافيره.

    ويضيف: نحن لم نخل بأي اتفاق في يوم من الأيام مع أي جانب دولي، ونأمل أن لا يكون هناك أي انقلاب في الاتفاق.

    مصير هذه الأراضي

    وعن كيفية تصرف الحكومة الأردنية بهذه الأراضي، يعتقد الخلايلة بأن أراضي الغمر والباقوة بأنها ستوزع على أصحابها التاريخيين، ويقول: هناك حقوق تاريخية لأبنائنا في هذه المنطقة، وباقي الأراضي الأردنية توزع على أسس موجودة عرفا عندنا في المنطقة، والناس أصحاب الحقوق التاريخية سيكون حقهم ثابت لهم.

    اصحاب الأراضي الإسرائيليين

    وعما إذا كان هناك بعض الإسرائيليين لهم حق التملك أو استعمال هذه الأراضي بعد عودتها إلى الوطن الأم، يقول البرلماني الأردني: نعم كان هناك بعض الإسرائيليين يملكون حقوق من أيام كانت هناك شركة توليد الكهرباء في المنطقة، وسيتم التعامل معهم كشخص له حقوق تاريخية فيها.

    ويكمل: وفي حال لم يكن هؤلاء موجودون حتى الآن وظهر أحد الورثة، أعتقد أن التعامل معهم سيكون وفق القوانين الأردنية، فنحن لا نستطيع منع أحد عن حقه، كون القضاء في الأردن لا سلطان عليه.

    انظر أيضا:

    الخارجية الأردنية: لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين بالباقورة والغمر
    الكلمات الدلالية:
    الملك عبد الله الثاني, اتفاقية السلام, السلام, إسرائيل, فلسطين, الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مظاهرات مناهضة للحكومة للبنانية في بيروت، لبنان 27 أكتوبر 2019
    "الزومبي" في كل مكان وسعوديات يشاركن في "سباق الألوان"... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تحرير إدلب - مسألة وقت
    تحرير إدلب مسألة وقت
    التعاون الروسي السعودي
    العلاقات الروسية السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك