توجيه جديد من السيسي بشأن السلع التموينية

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية.

واجتمع السيسي، اليوم الاثنين، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاعات والجهات التابعة لها، بما تتضمنه من برامج وأنشطة تهدف إلى توفير السلع الأساسية وتطوير قطاع التجارة الداخلية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وضبط الأسواق.

وبحسب راضي، وجه الرئيس بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية في مصر خاصة فيما يخص السلع التموينية، وتكثيف إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، والعمل على مكافحة الاحتكار والغش التجاري، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً من خلال رفع كفاءة شبكات التوزيع وزيادة قدرة الدولة على منع الاستغلال وارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية.

وأكد المتحدث الرسمي على أن وزير التموين والتجارة الداخلية أكد خلال الاجتماع توفر احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية خاصة القمح والسكر والزيت والأرز بالإضافة إلى الدواجن واللحوم المجمدة.

وأشار راضي إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي أثر بشكل إيجابي وملموس على انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية استعرض علي المصيلحي جهود الوزارة لإتاحة السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى، وزيادة عدد منافذ التوزيع وسلاسل البيع لزيادة المعروض من السلع، فضلاً عن الارتقاء بنسبة مساهمة التجارة الداخلية في إجمالي الناتج المحلى.

وأشار الوزير إلى جهود تطوير برامج تأمين وتوفير السلع الاستراتيجية خاصة القمح، وزيادة السعات التخزينية للصوامع القائمة وتطويرها وإنشاء صوامع جديدة لتغطى مختلف أنحاء الجمهورية.