جعجع: الوضع خطير ودقيق جدا ويجب التطلع إلى الأمور بجدية

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن الأزمة الراهنة ناجمة عن الفشل وتتحمل مسؤوليتها الطبقة السياسية في لبنان.

واعتبر جعجع، بعد اجتماع لتكتل "الجمهورية القوية" في المقر العام للحزب في معراب أن "الانتفاضة الشعبية التي نشهدها حقيقية"، بحسب موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وتابع: "لا ثقة بالتركيبة الحاكمة الحالية والبعض يأخذ الأزمة إلى أماكن أخرى، مثلا البعض يفترض أن لو الصين استثمرت في لبنان لما كنا وقعنا في الأزمة الاقتصادية، وأنا لست مع هذا الرأي على الإطلاق".

وسأل: "هل من المعقول ألا نطلق الحد الأدنى من الاجراءات الدستورية في الشكل الطبيعي؟ الاستشارات النيابية كان يجب أن تحصل الأمس قبل اليوم".

وأضاف بأن "الفشل هو فشل تركيبة في تأمين أي شيء للمواطن اللبناني، لذلك نرى هذا الطابع العام الذي تأخذه الانتفاضة".

وتابع: "للمتمسكين بالكراسي والمناصب، أقول لهم أن الوضع خطير ودقيق جدا، ويجب التطلع إلى الأمور بجدية أكبر لكي لا ننتهي من دون كراس ولا مناصب ولا أي شيء آخر".

وأكد جعجع على أن "الحكومة الجديدة يجب أن تكون من أخصائيين مستقلين والبعض يعمل على مطلب حكومة من أخصائيين من أزلامهم لكن هذا ليس المطلوب في الوقت الحاضر".

وقال إن "هناك انتخابات نيابية في 17 تشرين، أجدد من انتخابات أيار، ويجب أن نأخذ بنتائجها".