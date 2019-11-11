إلغاء الإضراب العام لنقابات عمال لبنان الذي كان مقررا غدا

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان "المظاهرة التي أعدتها قيادات الثورة، كانت ستكون حاشدة بشكل غير مسبوق، إلا أن مصداقية الثورة، تحتم علينا احترام الهدف، والغاية من التظاهرة التي خصصت ليوم غد، وبالتالي بتأجيل الجلسة تنتفي الأسباب والهدف لهذا التحرك، وعليه، فإننا نشكر جميع الثوار، خصوصا العمال منهم، على تلبيتهم نداء الثورة، ونتمنى عليهم البقاء في هذه الجهوزية العالية، للتصدي لمخططات السلطة"، كما نقلت "الوكالة الوطنية اللبنانية".
واعتبر الخولي أن "بيان متقدم، يدل على نية القضاء اللبناني، في تثبيت حضوره الوطني والتشريعي، وفي التحرر من الهيمنة السياسية على القضاء، وفيه رجاء في قيام سلطة قضائية مستقلة، حامية لحقوق اللبنانيين من الفاسدين والمخلين بالقانون".
ودعا رئيس المجلس إلى "إدراج الاقتراحات الواردة في بيان مجلس القضاء الأعلى، على جدول أعمال المجلس، في أول جلسة دستورية، وإقرارها، باعتبارها جزءا من مطالب الثورة".
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تنديداً بالأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة ورفضاً لفرض ضرائب جديدة.
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