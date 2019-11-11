اكتشاف غير مسبوق... باحثون عرب يتوصلون لأسباب مرض مميت

وتمكن الباحثون من وصف العلاقة بين بروتينات مجهولة الوظيفة سابقًا في الرئة ومرض التليف الرئوي المميت، في اكتشاف يعتبر سابقة هي الأولى من نوعها في الأوساط البحثية الطبية، بحسب موقع صحيفة "عاجل" السعودية.

وطلب مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تسجيل براءة اختراع لهذا الاكتشاف في مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية.

والتليف الرئوي، المجهول السبب، مرض يعطل وظائف الرئة تدريجيًا ويسبب الوفاة في أغلب الأحيان.

وقال الدكتور عيد المطيري، استشاري الأمراض الرئوية عضو الفريق البحثي في قسم الأحياء الخلوية وقسم أبحاث الوراثة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، إن وصف هذه العلاقة غير مسبوق في الأوساط البحثية الطبية العالمية.

وأشار إلى أنه يجرى الآن القيام بتجارب لمعرفة مدى إمكانية استخدام هذه البروتينات كعلاج لأمراض التليف الرئوي.

وأكد المطيري على أن البحث استغرق عدة سنوات، ومازال العمل جاريًا نحو ترجمة نتائجه إلى طرق علاجية مستحدثة لأمراض التليف الرئوي.

ولفت إلى أن العديد من الأبحاث قد نشرت عن هذا المرض لاكتشاف مسبباته وطرق لعلاجه، ولا يوجد حتى الآن علاج فعال يغير نسبة الوفيات كون العلاج الوحيد هو الحصول على زراعة للرئة.

وأكد على أن هذا الاكتشاف يفتح أملا في فهم مرض التليف الرئوي بطريقة قد تمكن العلماء من إيجاد علاج ناجح.