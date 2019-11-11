مبعوث السلام الأممي: مقتل عمر بدوي برصاص القوات الإسرائيلية "صادم"

وصف المبعوث الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مقتل الفلسطيني عمر بدوي، اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية بالخليل بأنه صادم، داعيا للتحقيق في الواقعة، حيث أظهر مقطع فيديو أن القتيل لم يمثل تهديدا لأحد.

القاهرة - سبوتنيك. وكتب ملادينوف، عبر (تويتر): "من الصادم رؤية الفيديو الذي يوثق مقتل عمر البدوي اليوم على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الخليل في ظروف يبدو أنها تشير إلى أنه لا يشكل أي تهديد لأحد".

وتابع ملادينوف "يجب أن يتم التحقيق بشكل كامل بمثل بهذه الأفعال".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قتل بدوي، ظهر اليوم الاثنين، برصاصة بالبطن أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي أمام مخيم العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع فعاليات لإحياء ذكرى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، شهدت مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وجرى تداول مقطع فيديو قيل إنه للحظة مقتل البدوي، ظهر فيه وهو يتحرك ببطء خارج ما يبدو أنه أحد الأزقة أو مدخل لأحد البنايات مشيرا بيده ومناديا يطلب مياه لإطفاء حريق نشب بالقرب من سكنه، قبل أن يتلقى رصاصة ليسقط على الأرض وينقله فلسطينيون آخرون لداخل إحدى السيارات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مع محتجين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين.

وأضافت في بيان لها "استشهاد مواطن أصيب بالرصاص الحي في صدره وصل بحالة حرجة للغاية للمستشفى الأهلي في الخليل من مخيم العروب".

وقال شهود إن مواجهات وقعت عند مدخل المخيم في شمال مدينة الخليل بين الشبان والقوات الإسرائيلية.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم إرسال القوات إلى مخيم العروب بحثا عن فلسطينيين كانوا قد ألقوا حجارة على سيارات وعلى طريق قريب، وإنها فتحت النار عندما جوبهت "بعدد كبير من مثيري الشغب، بعضهم كان يحمل قنابل حارقة.

وأضافت أن واقعة القتل بالرصاص قيد التحقيق.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف متقطعة منذ توقف محادثات سلام مع إسرائيل بوساطة أمريكية عام 2014. وهي ضمن الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها في المستقبل.