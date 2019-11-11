تونس تنفي عودة إرهابيين إلى أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، أن الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن عودة مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية مجانبة للصحة.

وأوضح بيان الوزارة، أن هذه الأخبار هدفها أن تثير مخاوف الرأي العام، علما أن كل من ثبُت انخراطه في تنظيمات إرهابية خارج الحدود التونسية ومشاركته في أعمال إرهابية تتمّ إحالته فور عودته إلى أرض الوطن على الهياكل القضائية المختصّة ممثلة في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حتى يتخذ ما يراه صالحا في شأنه تبعا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.

في سياق آخر، شهدت تونس، في يونيو/حزيران، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين).