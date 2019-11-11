الشرطة العسكرية الإسرائيلية تفتح تحقيقا في قتل عمر عمر البدوي

وأوضحت الصحيفة "أُجري التحقيق على مستوى الفرقة، بناءً على أدلة الفيديو واستجواب الجنود الذين كانوا حاضرين وقت إطلاق النار. وقال الجيش الإسرائيلي إنهم لا يعرفون ما إذا كان البدوي متورطًا في إلقاء زجاجات حارقة قبل إطلاق النار".
وتابعت "طبقًا للجيش، وصلت قوات لواء جفعاتي إلى الموقع بعد إلقاء الحجارة على الطريق السريع 60 ودفع الجنود رماة الحجارة إلى مخيم اللاجئين، حيث تم إلقاء قنابل المولوتوف عليهم".
وواصلت "شاهد جندي البدوي في المنطقة التي ألقيت فيها زجاجات حارقة، واقف بالقرب من النار مع منشفة في يده. ووفقاً للتحقيق الأولي، اعتقد الجندي أنه كان عبارة عن كوكتيل مولوتوف وبالتالي أطلق النار عليه".
ووصف المبعوث الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، مقتل الفلسطيني عمر بدوي، اليوم الاثنين، برصاص القوات الإسرائيلية بالخليل بأنه صادم، داعيا للتحقيق في الواقعة، حيث أظهر مقطع فيديو أن القتيل لم يمثل تهديدا لأحد.
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