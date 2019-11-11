الحكم بالسجن 15 عاما على مواطنة روسية في الكويت

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 15 عاما كل من رئيس مجلس إدارة شركة "رابطة الكويت والخليج للنقل"، سعيد دشتي، ونائبته الروسية ماريا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وأقرت المحكمة أنه على المواطنة الروسية دفع مبلغ قدره 719 ألف دينار (2.372.700 دولار) وعلى رئيس مجلس الشركة دفع 350 ألف دينار (1.155.000 دولار)، وتغريمهما متضامنين 2 مليون و138 ألف دينار (7.055.400 دولار)، بحسب صحيفة "الجريدة".

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على المتهمين دشتي ولازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق، عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في 2015، حول صرف مبالغ مالية في الموانئ بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).

وتبين لاحقا أن تلك المبالغ غير مقيدة في ملفات السجل العام.

هذا وأكدت وزارة الخارجية الروسية، مواصلتها متابعة حالة سيدة الأعمال الروسية، ماريا لازاريفا، التي أفرج عنها بكفالة في الكويت حيث أدينت بالاختلاس. وذلك من أجل ضمان احترام حقوقها ومصالحها المشروعة، بما في ذلك حق الدفاع وحق الحصول على المساعدة الطبية.