رئيس الإمارات يصدر مرسوما بشأن المجلس الوطني الاتحادي

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، مرسوما اتحاديا، بتشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر.

ذكرت ذلك صحيفة "الإمارات اليوم"، مشيرة إلى أن المرسوم نص على أن "يتم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر من أربعين عضوا يمثلون كافة إمارات الدولة، بينهم 20 سيدة وبما يشكل 50 في المئة من مجموع الأعضاء".

وتابعت الصحيفة الإماراتية: "تم دعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويشكل المجلس الوطني الاتحادي، من أربعين عضوا نصفهم بالانتخاب والآخر بالتعيين وتوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات وهي "أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وعجمان، وأم القيون، والفجيرة".