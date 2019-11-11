"الطيران المدني الكويتي" تكشف تأثير الإضراب على حركة الملاحة

ووفقا لما نشرته وكالة "كونا"، أوضحت الإدارة أن عمليات التشغيل في مرافق المطار لم تتأثر بالإضراب الذي دعا إليه بعض الموظفين.
وكانت إدارة الطيران المدني قد أعلنت توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار.
مئات العاملين في مطار الكويت الدولي، نظموا إضرابا لمدة ساعة، مطالبين بتحسين ظروف عملهم، كما هددوا بتنظيم إضرابات أكثر خلال الأيام المقبلة.
وأوضح ممثل عن العاملين، أنهم يطالبون بتعويضهم عن التعرض اليومي للتلوث والضوضاء، وما ينتج عن هذا الأمر من تأثير سلبي على صحتهم.
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