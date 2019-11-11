"الطيران المدني الكويتي" تكشف تأثير الإضراب على حركة الملاحة

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي اليوم الاثنين تعمل بشكل طبيعي.

ووفقا لما نشرته وكالة "كونا"، أوضحت الإدارة أن عمليات التشغيل في مرافق المطار لم تتأثر بالإضراب الذي دعا إليه بعض الموظفين.

وقال نائب المدير العام لشؤون مطار الكويت الدولي ، صالح الفداغي، في بيان صحفي: "حركة الركاب شهدت تسيير 19 رحلة في مواعيدها المجدولة، منها خمس رحلات قادمة و14 رحلة مغادرة".

وكانت إدارة الطيران المدني قد أعلنت توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار.

مئات العاملين في مطار الكويت الدولي، نظموا إضرابا لمدة ساعة، مطالبين بتحسين ظروف عملهم، كما هددوا بتنظيم إضرابات أكثر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح ممثل عن العاملين، أنهم يطالبون بتعويضهم عن التعرض اليومي للتلوث والضوضاء، وما ينتج عن هذا الأمر من تأثير سلبي على صحتهم.