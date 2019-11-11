بالصور.. جائزة من الملك سلمان لأكبر شركة سعودية

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس) أُعلن فوز مصفاة ينبع بالمركز الأول عن هذه الفئة، وجاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بالجائزة في فندق الفيصلية بالرياض.

وتسلَّم الجائزة من الملك سلمان رئيس عملاق إنتاج النفط السعودي "أرامكو" السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر.

وقال الناصر في تصريح له بهذه المناسبة: "أشعر بفخر شديد لأن تكريم خادم الحرمين الشريفين اليوم لأرامكو السعودية عبر تميُّز مصفاة ينبع هو وسام لكل موظف وموظفة في أرامكو السعودية، خاصة أن موضوع الجائزة التي فازت بها أرامكو السعودية بالمرتبة الأولى هو موضوع الاستدامة، وهو يعتبر أكثر من أي وقت مضى موضوعًا محوريًّا في صناعة الطاقة وتحولاتها في القرن الـ21".

وأضاف الناصر: "أرامكو السعودية رائدة بين شركات النفط والغاز العالمية في هذا المجال، وهو ما ينعكس على تميُّز الشركة وتحوُّلها إلى أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة، تسهم في إمداد العالم بكميات الطاقة التي يحتاج إليها لاستمرار رخائه، وزيادة نموه الاقتصادي".

وأوضح الناصر أن هذه المصفاة إحدى المصافي المحلية بطاقة تكريرية، تبلغ 250 ألف برميل يوميًّا، ويقوم بتشغيلها كوادر وطنية ذوو كفاءات عالية، وهي ذات أهمية استراتيجية منذ تأسيسها في عام 1983م كونها شريانًا حيويًّا في إمداد السوق المحلية بالمنتجات النفطية، وهي من المنشآت التي تعتبر نموذجًا متميزًا في منظومة صناعة النفط والغاز والتكرير في السعودية؛ إذ تمكنت من بلوغ مستويات رائدة في الكفاءة والموثوقية والسلامة بطريقة اقتصادية ومستدامة.

وأضاف الناصر: "تجسد هذه الجائزة التزام جميع قادة وموظفي مصفاة ينبع وتفانيهم في تحقيق أهداف برنامج أرامكو السعودية للتميز التشغيلي. وقد أدى ذلك إلى فوز مصفاة ينبع بجوائز عدة على مستوى أرامكو السعودية والوطن والعالم خلال السنوات الماضية، وكانت ذات صلة بمختلف المجالات، مثل الطاقة، والسلامة، والبيئة، والأمن السيبراني، والمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى الاستدامة.

يُذكر أن جائزة الملك خالد هي منصة للاحتفاء بالتغيير الاجتماعي، وتسريع وتيرته داخل السعودية. ويتم اختيار المرشحين لهذه الجائزة التي تمنح منذ أكثر من عقد بناء على مبادراتهم ذات التأثير الإيجابي على التحديات الاجتماعية بمهارة وإبداع، إضافة إلى تمكين الآخرين من السير على خطاهم.