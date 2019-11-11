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    صورة أرشيفية من طرابلس، ليبيا 25 مايو 2019

    الأمم المتحدة: الأردن والإمارات وتركيا والسودان متهمة بانتهاك عقوبات ليبيا

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    العالم العربي
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    ذكر خبراء بالأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا أن الأردن والإمارات وتركيا انتهكت مرارا حظر السلاح المفروض على ليبيا وأن من "المرجح جدا" أن طائرات أجنبية مسؤولة عن ضربة مميتة على مركز احتجاز مهاجرين.

    واتهم تقرير للجنة عقوبات ليبيا في مجلس الأمن الدولي كذلك السودان ورئيس قواته للدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي، بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة بنشر ألف جندي سوداني في ليبيا.

    ووفقا لوكالة "رويترز"، لم ترد بعثات الأردن وتركيا والسودان لدى الأمم المتحدة بعد على طلب من رويترز للتعليق على الاتهامات الواردة في التقرير السري الذي من المقرر الكشف عنه الشهر المقبل.

    الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
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    وكتب خبراء الأمم المتحدة المستقلون "نقل مواد عسكرية إلى ليبيا حدث بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية".

    وقالت سفيرة الإمارات لدى المنظمة الدولية لانا نسيبة إنها لا يمكنها التعليق على نتائج التقرير لعدم اطلاعها عليه، لكنها قالت إن بلادها ملتزمة تمام الالتزام بنظام عقوبات ليبيا وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

    وكان مجلس الأمن أصدر بيانا في يوليو تموز حث فيه الدول الأخرى على عدم التدخل في الصراع الليبي أو التسبب في زيادة حدته، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء بشأن انتهاكات العقوبات الواردة في تقرير خبراء الأمم المتحدة.

    وقتل آلاف الأشخاص في معارك تشهدها ليبيا منذ 2014 بين فصائل في الشرق والغرب، وسمح العنف للمتشددين ومهربي المهاجرين بالعمل بنشاط، وأثر على صناعة النفط في ليبيا وقسم مؤسسات البلاد الرئيسية.

    وشن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، قبل سبعة أشهر هجوما على حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا وعلى قواتها في طرابلس. لكن الحرب تواجه جمودا في الوقت الحالي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الأمم المتحدة, السودان, تركيا, الإمارات, الأردن, ليبيا
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