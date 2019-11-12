بالفيديو... حادث طعن يثير الذعر في موسم الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الإثنين، مقاطع فيديو وصورا لعرض مسرحي في موسم الرياض بينما يقوم شخص باقتحام العرض ومهاجمة الممثلين.

السلطات السعودية قالت إن الحادث اعتداء بالطعن على رجلَيْن وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية خلال تقديمهم عرضًا حيًّا لإحدى الفعاليات المقامة على مسرح حديقة الملك عبد الله بن عبدالعزيز بحي الملز وسط العاصمة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

عملية طعن ضد أعضاء فرقة استعراضية بـ«موسم الرياض» واعتقال المهاجمhttps://t.co/LpFncu4WTE pic.twitter.com/EuG4qsMW7k — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) November 11, 2019

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن الأجهزة الأمنية باشرت في تمام الساعة (8:00 بالتوقيت المحلي) من مساء يوم الاثنين ألقت القبض على الجاني (مقيم يمني الجنسية) فور اقتحامه للمسرح، يبلغ من العمر 33 عاماً، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (سكين).

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على أحد الجناة بعد الاعتداء بالطعن على رجلين وامرأة من أعضاء فرقةٍ مسرحية في #حديقة_الملك_عبدالله في #الرياض.#واس_عام pic.twitter.com/9a92ShHM5Z — واس العام (@SPAregions) November 11, 2019

وأضاف المتحدث باسم الشرطة، أن تم تقديم الرعاية الطبية للمصابين الذين تعرضوا لجروح سطحية وحالتهم الصحية مستقرة ويلقون العناية الطبية اللازمة.