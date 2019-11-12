مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لهدف معادي في سماء دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الثلاثاء، لهدف معادٍ في سماء دمشق.

وأفاد مراسل سبوتنيك، "أنه تم تدمير هدف غير معروف فوق منطقة داريا جنوب العاصمة دمشق".

وأضاف المراسل، "أن أجزاء من الصاروخ الذي استهدف الهدف المعادي سقطت فوق أحد المنازل ما أدى لنشوب حريق".

يتبع..