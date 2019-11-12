وفد روسي يزور الأردن لمناقشة تسيير رحلات جوية بين سوتشي وعمان

أعلن نائب رئيس لجنة الدوما الروسية للثقافة البدنية والرياضة والسياحة وشؤون الشباب، سيرغي كريفونوسوف، أنه سيترأس وفدا روسيا إلى الأردن في الفترة من 26 إلى 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لمناقشة تسيير رحلات جوية بين مدينة سوتشي الساحلية الروسية والعاصمة الأردنية عمان.

موسكو-سبوتنيك. وقال كريفونوسوف لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "دعتنا المملكة في زيارة رسمية. سأترأس الوفد. وهناك عشرة أشخاص أعضاء في هذا الوفد.

معظمهم ممثلين عن منظمي الرحلات السياحية الكبار، الذين سنساعدهم على مستوى الدولة لبناء التعاون مع منظمي الرحلات السياحية من الأردن، بحيث تظهر النتيجة النهائية في تدفق السياح... ولكن على أي حال، فإن إحدى المهام التي وضعناها لأنفسنا هي رحلات بين العاصمة عمان وسوتشي، في محاولة لتنظيم حركة الطيران والتدفقات السياحية".

وأضاف كريفونوسوف بأن الأردن كوجهة سياحية ستكون مثيرة لإهتمام السياح الروس، كما يمكن لمواطني الأردن زيارة المناطق الجنوبية من روسيا كأقليم كراسنودار وسوتشي، ومن الضروري تنظيم رحلات جوية إضافية.

يذكر بان زيارة الوفد الروسي الى عمان من المقرر ان تستمر لثلاثة أيام.