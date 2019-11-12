الجبهة الديمقراطية: عملية الاغتيال يراد بها نقل الأزمة الداخلية الإسرائيلية

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إسرائيل خرقت شروط التهدئة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية باغتيالها القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وقال القيادي في الجبهة، محمد خلف، لوكالة "سبوتنيك"، تعليقا على العملية الإسرائيلية: "التصعيد بدأه الاحتلال الإسرائيلي، وقام باختراق شروط التهدئة، التي تمت برعاية مصرية، وعملية الاغتيال يراد بها نقل الأزمة الداخلية الإسرائيلية المتعلقة بالانتخابات وتشكيل الحكومة إلى الأراضي الفلسطينية".

وتابع: "يبدو أن هناك أهدافا موضوعة مسبقًا من قبل قيادة الاحتلال الإسرائيلي، ومنها استئناف الاغتيالات".

وعن فرص وجود وساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في ظل التطورات الأخيرة، علق خلف: "هناك حديث بأن الأخوة المصريون سيصلون إلى إسرائيل في الساعات القادمة للعودة إلى تفاهمات التهدئة"، مستطردا، "الوساطات بحاجة إلى تهيئة، بحيث لا يكرر الاحتلال جرائمه ولا يتجاوز الحق الفلسطيني".