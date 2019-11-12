نتنياهو: إسرائيل تساعد في منع الاستيلاء على أراضي مصر والأردن ولن أكشف تفاصيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده "تساعد في منع الاستيلاء على أراضي مصر والأردن"، مؤكدا أهمية اتفاقيتي السلام بين إسرائيل ومصر والأردن.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر في البرلمان الإسرائيلي لإحياء الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة السلام مع الأردن، أن "لدينا مصلحة واضحة بوجود معاهدة السلام. الأردن دولة تقع على امتداد أطول حدودنا وعلى أقرب مسافة من البحر الأبيض المتوسط".

أهمية الاستقرار في الأردن وأهمية الاستقرار في مصر واستقرار اتفاقيتي السلام معهما أو عدم استيلاء جهات إسلامية متطرفة - كل هذا هو مصلحة واضحة بالنسبة لنا وبالنسبة للنظامين المصري والأردني. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2019

وأضاف أن "أهمية الاستقرار في الأردن وأهمية الاستقرار في مصر واستقرار اتفاقيتي السلام معهما أو عدم استيلاء جهات إسلامية متطرفة، كل هذا هو مصلحة واضحة بالنسبة لنا وبالنسبة للنظامين المصري والأردني. لا جدوى من الاعتداء علينا لأننا أقوياء، هذا هو الأساس. ومن الجهة الأخرى نحن أقوياء لدرجة بأننا قادرون على منع الاستيلاء على هاتين الدولتين".

لا جدوى من الاعتداء علينا لأننا أقوياء. هذا هو الأساس. ومن الجهة الأخرى نحن أقوياء للدرجة بأننا قادرون على منع الاستيلاء عليهما. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 11, 2019

وتابع: "أقول للأسف إنه في المقدمة هذا هو الشرط الأساسي. هذه هي طبيعة العلاقات بيننا التي تنبع من اعتبارات تصب في مصلحة الطرفين بما يخص الاستقرار والأمن. نحن نعيش على أراض مجاورة ولدينا القوة التي تمكننا من منع الاستيلاء من قبل جهات مختلفة. لن أدخل بتفاصيل كيف نساعد في إحباط الاستيلاء على أراضيهم".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن إسرائيل أرادت إقامة حفل بمناسبة مرور 25 عاما على إبرام اتفاقية السلام الإسرائيلية – الأردنية، لكن الأردن رفض.