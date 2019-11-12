السلطة الفلسطينية: الغارات الإسرائيلية على غزة "جريمة"

كما "طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده".
فيما علقت الخارجية الفلسطينية بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد ترحيل أزماته الداخلية نحو ساحات أخرى في مقدمتها الساحة الفلسطينية، وتدفيع شعبنا ثمنا باهظا من أرضه ودماء أبنائه لتعزيز مكانته وموقفه في مواجهة خصومه في الحلبة الإسرائيلية".
وقالت الخارجية إنها، وردا على التحركات الإسرائيلية "بدأت اتصالاتها على كافة المستويات لوقف العدوان فورا، خاصة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ومع عدد من الدول الفاعلة والمؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي".
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