السلطة الفلسطينية: الغارات الإسرائيلية على غزة "جريمة"

وصفت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة بأنها جريمة، داعية المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقفها.

القدس - سبوتنيك . وقال بيان للرئاسة الفلسطينية إنها تدين "الجريمة الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد مواطن وزوجته وإصابة أطفاله بعد استهداف منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة"، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات.

كما "طالبت المجتمع الدولي بإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف العدوان وضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده".

فيما علقت الخارجية الفلسطينية بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد ترحيل أزماته الداخلية نحو ساحات أخرى في مقدمتها الساحة الفلسطينية، وتدفيع شعبنا ثمنا باهظا من أرضه ودماء أبنائه لتعزيز مكانته وموقفه في مواجهة خصومه في الحلبة الإسرائيلية".

وقالت الخارجية إنها، وردا على التحركات الإسرائيلية "بدأت اتصالاتها على كافة المستويات لوقف العدوان فورا، خاصة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، ومع عدد من الدول الفاعلة والمؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي".