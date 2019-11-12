مصر ترفع صادراتها من الغاز إلى مليار قدم مكعب

وأضافت صحيفة البورصة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/كانون الأول، نقلا عن مصدر بالشركة القابضة "إيجاس" للغازات الطبيعية أن كميات الغاز المصدرة زادت بعد انتهاء الصيانة الدورية لإحدى وحدات الإسالة بالمصنع وبعد استقرار أسعار الغاز بالأسواق العالمية.

وأعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى مصدر له، تأمل مصر في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة كي تصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز، في تحول لافت لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال في 2016.