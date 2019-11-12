مصر تحتفل بعد أيام بإطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات

تحتفل مصر، بعد أيام، بإطلاق القمر الصناعي الأول للاتصالات، وتحديدا يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح موقع "مصراوي" أن شركة "آريان سبيس" الفرنسية، التي تجهز القمر الصناعي "طيبة – 1"، انتهت من اختبارات أنظمة القمر الصناعي للتأكد من سلامته.

وأشار التقرير إلى أن الشركة الفرنسية جهزت صاروخ الإطلاق "آريان – 5"، في قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "غويانا الفرنسية" في أمريكا الجنوبية.

واختبرت الشركة كذلك "التوأم الميكانيكي والكهربي"، بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة.

كما تم الانتهاء من عمليات ملء خزانات الوقود التي ستمكن القمر من البقاء في الموقع المداري المخصص له لمدة 15 عاماً، حيث سيعمل القمر الصناعي "طيبة - 1" على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

ونقل "مصراوي" عن الحكومة المصرية، قولها إن مصر ستتولى عمليات الإدارة والتحكم بالقمر الصناعي "طيبة –1"، عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر المصري "طيبة -1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات.

وأشارت مصر إلى أن ذلك سيمثل نقلة كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم في دعم جهود التنمية الشاملة والتي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري ووضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليمياً ودولياً.