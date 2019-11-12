بعد مقتل أبو العطا...نتنياهو يقول إن القتال في قطاع غزة قد يستغرق وقتا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن القتال قد يطول مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بعدما قتلت إسرائيل قائدا ميدانيا كبيرا من الحركة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو للصحفيين في مقر قيادة الجيش "إسرائيل لا تسعى للتصعيد، لكننا سنفعل كل شيء لحماية أنفسنا... وهذا قد يستغرق وقتا. المطلوب هو الجَلَد والهدوء".

مقتل القيادي بهاء أبو العطا

وقتل، فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرق غزة، في وقت قتلت فيه سيدة أخرى وأصيب اثنان آخران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

وأضاف أدرعي: "تمتد المصادقة على العملية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السيد بنيامين نتنياهو حيث إن أبو العطا نفذ معظم عمليات ونشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة".

من جانبه، قال رئيس حزب "أزرق أبيض" في تغريدة على تويتر، إن الحزب يدعم أي خطوات تتخذها الحكومة والقوات الإسرائيلية من أجل أمن المواطنين وقال" المعركة ضد الإرهاب مستمرة وتتطلب لحظات من اتخاذ القرارات الصعبة. اتخذت القيادة السياسية وجيش الدفاع الإسرائيلي القرار الصائب الليلة من أجل أمن المواطنين الإسرائيليين وسكان الجنوب، وسيقوم الأزرق والأبيض بدعم أي نشاط مناسب لأمن إسرائيل ووضع أمن السكان فوق السياسة".