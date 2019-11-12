بالفيديو... الجيش التركي يقوم بتفكيك عبوة ناسفة شمالي سوريا

تمكنت القوات التركية المشاركة في عملية "نبع السلام"، من تفكيك عبوة ناسفة، كان قد زرعها إرهابيون أسفل جسر يصل بين منطقة رأس العين وتل خلف شمالي سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، على حسابها الرسمي في "تويتر" حسب ما أفادت به وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

تمكنت القوات التركية المشاركة في عملية نبع السلام، من تفكيك عبوة ناسفة، كان إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" زرعوها أسفل جسر يصل بين منطقة رأس العين وتل خلف بشمال سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية على حسابها الرسمي في تويترhttps://t.co/24Oq1VULBm pic.twitter.com/46Yu1pvESh — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 12, 2019

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الجسر المذكور يقع على نهر الخابور، ويستخدمه المدنيون للتنقل بين رأس العين وتل خلف في شمال سوريا، مضيفة إلى أن الوحدات الخاصة قامت بإغلاق الجسر قبل تفكيك العبوة التي وصفتها بأنها مصنعة يدويا.

يذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من الارهابيين، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته