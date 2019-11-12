خبير عسكري مصري: تحذير واشنطن من صفقة "سو 35" الروسية ينبغي ألا يؤخذ على محمل الجد

قال اللواء ناجي شهود، المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى مصر، تعبر عن امتداد التعاون والتقارب العسكري والسياسي بين موسكو والقاهرة.

ورجح ناجي شهود، أن يكون شويغو قد حمل معه رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالإرهاب في المنطقة خاصة بعد التطورات الأخيرة في سوريا.

وأضاف الخبير العسكري المصري أن "مسألة تحذير واشنطن من المضي قدما في صفقة سوخوي 35، ينبغي ألا تؤخذ على محمل الجد، لأن هذه هي عادة واشنطن، بدليل تكرار هذه التحذيرات من جانب واشنطن، تتزامن مع استمرار مصر في تنفيذ العديد من الصفقات مع الصين وروسيا وفرنسا، لأنها مسألة سيادية".

ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو، إلى مصر حيث يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال زيارته التي بدأها للقاهرة، اليوم الثلاثاء، حيث يترأس الوفد الروسي خلال الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية، روسيانا ماركوفسكايا، إنه سيتم عقد لقاء منفصل ضمن فعاليات عمل اللجنة المشتركة مع وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي.

Russia sells dozens of Su-35 fighters to Egypt for $2 billion



https://t.co/yt8PBx9SmJ pic.twitter.com/iqZTcnRT6G — Pravda Report (@engpravda) March 18, 2019

يذكر أن الولايات المتحدة قد حذرت من أن مصر والدول الأخرى، التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المترتبة على تطبيق القانون الأمريكي الخاصة بـ"مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات".