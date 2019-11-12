خبير عسكري مصري: تحذير واشنطن من صفقة "سو 35" الروسية ينبغي ألا يؤخذ على محمل الجد

وأضاف الخبير العسكري المصري أن "مسألة تحذير واشنطن من المضي قدما في صفقة سوخوي 35، ينبغي ألا تؤخذ على محمل الجد، لأن هذه هي عادة واشنطن، بدليل تكرار هذه التحذيرات من جانب واشنطن، تتزامن مع استمرار مصر في تنفيذ العديد من الصفقات مع الصين وروسيا وفرنسا، لأنها مسألة سيادية".
ووصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو، إلى مصر حيث يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال زيارته التي بدأها للقاهرة، اليوم الثلاثاء، حيث يترأس الوفد الروسي خلال الاجتماع السادس للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري والتقني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية، روسيانا ماركوفسكايا، إنه سيتم عقد لقاء منفصل ضمن فعاليات عمل اللجنة المشتركة مع وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي.
Russia sells dozens of Su-35 fighters to Egypt for $2 billion— Pravda Report (@engpravda) March 18, 2019
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يذكر أن الولايات المتحدة قد حذرت من أن مصر والدول الأخرى، التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المترتبة على تطبيق القانون الأمريكي الخاصة بـ"مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات".
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