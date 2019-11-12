رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين يحذر من الاقتراب من "دائرة الخطر الكبيرة"

حذر الصناعيون اللبنانيون، اليوم الثلاثاء، من أن البلاد تقترب مما وصفوه بـ "دائرة الخطر الكبير"، داعين إلى الإسراع بمعالجة الأزمة القائمة في البلاد تجنبا لـ"الانهيار الشامل".

بيروت - سبوتنيك. قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، فادي الجميل، في مؤتمر صحافي "إننا نقترب من دائرة الخطر الكبير والتأخر في المعالجة سيؤدي إلى الانهيار الشامل"، داعيا القوى السياسية إلى "الترفع والتضامن لإنتاج حكومة إنقاذ بأسرع وقت ممكن قادرة على القيام بالإصلاحات المطلوبة ووضع البلاد على طريق التعافي والنهوض والمحاسبة".

وتوجه الجميل إلى الشباب اللبناني قائلا "أنتم الركن الأساسي من مقدرات لبنان وأمل المستقبل".

وأضاف "إننا نعول على قضاء مستقل ونزيه قادر على الاستجابة لتطلعات الشعب ولا يخيب أماله ويكون أميناً وموثوقاً للأجيال الواعدة".

وطالب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين المصارف بـ "تأمين آلية التعامل المصرفي وتأمين السيولة اللازمة وتحديد سياسات نقد واضحة وصريحة وإلا سوف تتعرض الأسواق لفقدان سلع ضرورية".

واعتبر أن "عدم تنفيذ إجراءات مصرف لبنان سيعرض عشرات آلاف العائلات إلى أزمات حادّة"، لافتا إلى أن "معاملنا شبه مشلولة و الحياة الاقتصادية إلى تراجع والثقة تُفقد يوما بعد يوم".

وتتواصل على الساحة اللبنانية، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.

وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.