بعد إطلاق أكثر من 100 صاروخ من غزة... الجيش الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.

وقال الخبير العسكري لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية يوآف زيتون، على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، وزير الدفاع نفتالي بينيت أعلن حالة الطوارئ في منطقة غلاف غزة وحتى 80 كلم من القطاع، ولمدة 48 ساعة على الأقل.

שר הביטחון בנט מכריז על מצב מיוחד בעורף בישובים שבטווח עד 80 ק"מ מהרצועה - למשך לפחות 48 שעות הקרובות pic.twitter.com/ZvRJRkM2Lr — יואב זיתון (@yoavzitun) November 12, 2019

ووفقا للقناة السابعة العبرية، فإن الجيش الاسرائيلي بدأ باستدعاء قوات احتياط لتعزيز الوحدات العاملة على تشغيل منظومة "القبة الحديدية".

وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بأن أكثر من 100 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة منذ ساعات الصباح الباكر باتجاه إسرائيل.

وأضافت أن القصف طال مناطق تل أبيب وأشدود وريشون لتسيون، ما أدى لإصابة 29 شخصا.

يتبع...