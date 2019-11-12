سلامة وشكري يبحثان مسار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مسار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر برلين.

القاهرة - سبوتنيك. أعلنت الخارجية المصرية في بيان "استقبل سامح شكري، اليوم الثلاثاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا".

وأضاف البيان "اللقاء تضمن كذلك التشاور حول سُبل تفعيل المسار السياسي لتسوية الأزمة، فضلاً عن مسار التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا".

وتابع البيان "أطلع الممثل الأممي الوزير شكري على آخر نتائج اتصالاته وجهوده مع الأطراف الليبية والإقليمية، مُثمناً الجهود المصرية المبذولة على صعيد إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا".

هذا وبحث قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أمس الاثنين، مستجدات الأحداث في البلاد، وما توصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم قيادة الجيش، "التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية اليومين الماضيين بالرجمة بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة".

وأضاف البيان "جاءت الزيارة في إطار التشاور المستمر بين القائد العام والمبعوث الأممي حول مستجدات الأحداث بليبيا وقد اطلع الدكتور غسان القائد العام على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في كانون الأول/ ديسمبر المقبل كما استمع لوجهة نظر القيادة العامة حياله".

وتابع البيان أن حفتر "أكد على ما ورد ببياني القيادة العامة للقوات المسلحة المتعلقين باجتماع نيويورك وبرلين، وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك المليشيات، ونزع سلاحها".

وأضاف "كما أكد القائد العام على ضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري".