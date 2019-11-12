بالفيديو... جندي سوري يجند الطبيعة لتأمين احتياجات وحدته في الجبهات النائية

في إحدى الجبهات القريبة من بلدة "كباني" آخر معاقل التنظيمات الإرهابية المسلحة عند الحدود التركية أقصى ريف اللاذقية الشمال الشرقي، تمكن جندي سوري من تصنيع مصادره الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة لشحن أجهزة الإشارة والاتصالات اللاسلكية وهواتف رفاقه النقالة، في منطقة دمرت فيها الجماعات الإرهابية سابقا البنى التحتية ومنها شبكة الكهرباء.

أوجد الجنود السوريون ممن امتهنوا العيش في جبهات القتال بجبال وغابات ريف اللاذقية، وسائل بديلة وصديقة للبيئة، لتوليد الطاقة، معتمدين على الإمكانات الفردية التي تشكل عصب البقاء والصمود، والتأقلم مع الظروف الصعبة ومن خلال ابتداع حلول بسيطة وفعالة لتلافي النقص في بعض الأساسيات من خلال قدرات ذاتية تسهم في نجاحها الطبيعة، وفي بعض الأحيان البدائل الثانوية.

يقول محمد، وهو جندي مرابط في جبهة ريف اللاذقية لـ "سبوتنيك" إنه تغلب على مشكلة غياب الكهرباء وانقطاعها عبر وسائل بسيطة منها ألواح محدودة الحجم للطاقة الشمسية قادرة على توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتزويد بعض المعدات العسكرية بالطاقة كبعض أجهزة الإشارة اللاسلكية وغيرها.

© Sputnik . Morad Saeed جندي سوري يجنّد الطبيعة لتأمين احتياجات وحدته في الجبهات النائية

وأضاف محمد أنه لتوليد الطاقة الكهربائية تمكن وزملاؤه أيضا من الاستفادة من الرياح القوية في المناطق الجبلية من خلال نصب مروحة هوائية تعمل على الرياح كحل بديل وفعال في ظل العمل الصعب والجغرافيا الوعرة.