بالفيديو... جندي سوري يجند الطبيعة لتأمين احتياجات وحدته في الجبهات النائية

أوجد الجنود السوريون ممن امتهنوا العيش في جبهات القتال بجبال وغابات ريف اللاذقية، وسائل بديلة وصديقة للبيئة، لتوليد الطاقة، معتمدين على الإمكانات الفردية التي تشكل عصب البقاء والصمود، والتأقلم مع الظروف الصعبة ومن خلال ابتداع حلول بسيطة وفعالة لتلافي النقص في بعض الأساسيات من خلال قدرات ذاتية تسهم في نجاحها الطبيعة، وفي بعض الأحيان البدائل الثانوية.
يقول محمد، وهو جندي مرابط في جبهة ريف اللاذقية لـ "سبوتنيك" إنه تغلب على مشكلة غياب الكهرباء وانقطاعها عبر وسائل بسيطة منها ألواح محدودة الحجم للطاقة الشمسية قادرة على توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتزويد بعض المعدات العسكرية بالطاقة كبعض أجهزة الإشارة اللاسلكية وغيرها.
وأضاف محمد أنه لتوليد الطاقة الكهربائية تمكن وزملاؤه أيضا من الاستفادة من الرياح القوية في المناطق الجبلية من خلال نصب مروحة هوائية تعمل على الرياح كحل بديل وفعال في ظل العمل الصعب والجغرافيا الوعرة.
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