مسيرة أمنية في كربلاء جنوبي العراق تأييدا للمحتجين في البلاد

بغداد - سبوتنيك. أبلغ شهود عيان، وكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الثلاثاء، بأن: "العشرات من ضباط ومنتسبي شرطة كربلاء خرجوا في مسيرة احتجاجية، سيرا على الأقدام، من مقر قيادة الشرطة وسط المحافظة، حيث رفعوا الأعلام العراقية، ورددوا شعارات تطالب بتنفيذ مطالب المتظاهرين".

وأكد الشهود: "هذه التظاهرة العسكرية هي الأولى من نوعها في كربلاء؛ لدعم مطالب المحتجين في المحافظة".

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن مصدر في مفوضية حقوق الإنسانية العراقية، أمس، أن حصيلة الضحايا منذ بدء الاحتجاجات، بلغت أكثر من 319 قتيلا، بينهم 13 من قوات الأمن، وأكثر من 15 ألف مصاب.

ودعا البيت الأبيض، لإجراء انتخابات مبكرة في العراق، ووقف العنف ضد المحتجين.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال الأسبوع الماضي إن: "استقالة الحكومة بدون وجود بديل تتفق عليه القوى السياسية في البرلمان، سيكون إجراء غير ذي جدوى".