الإمارات أكبر مصدر للألمنيوم عالي الجودة في العالم

قال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، إن الوصول للعالمية ليس حكراً على دول عظمى... بل هو حكر على أصحاب الهمم العظمى.

تحتفل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمرور 40 عاماً على إنتاجها لأول طن من الألمنيوم، قال في صدد ذلك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في صورة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر: "قبل 40 عاما أطلق الشيخ راشد شركة دبي للألمنيوم. اليوم تدعم الشركة خلق 60 الف وظيفة في اقتصادنا و20 مليار درهم سنويا، وأصبحت الإمارات للألمنيوم أكبر مصدر للألمنيوم العالي الجودة في العالم... الوصول للعالمية ليس حكراً على دول عظمى... بل هو حكر على أصحاب الهمم العظمى".

قبل ٤٠ عاما أطلق الشيخ راشد شركة دبي للألمنيوم. اليوم تدعم الشركة خلق٦٠ الف وظيفة في اقتصادنا و٢٠ مليار درهم سنويا، وأصبحت الامارات للألمنيوم أكبر مصدر للألمنيوم العالي الجودة في العالم .. الوصول للعالمية ليس حكراً على دول عظمى .. بل هو حكر على أصحاب الهمم العظمى.. pic.twitter.com/0K0jdmAsuR — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 12, 2019

وكان قد بدأ إنتاج الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في 12 نوفمبر/ كانون الأول من عام 1979 حيث تم إنتاج أول معدن في موقع الشركة في جبل علي.

في جانب آخر يوفر اليوم قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة فرص عمل لما يقارب 60 ألف شخص، أكثر من 7000 منهم يعملون في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.