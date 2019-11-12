وزيرة كويتية تقدم استقالتها على منصة الاستجواب

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، الدكتورة جنان رمضان، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالتها من منصبها.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن الوزيرة أعلنت تقديم استقالتها خلال كلمة لها في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه لها من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.

وقالت الوزيرة "من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق".

الوزيرة جنان بوشهري تقدم إستقالتها بعد ارتفاع عدد النواب المطالبين بطرح الثقة بعد الاستجواب المقدم من النائب

عمر الطبطبائي #استجواب_جنان_بوشهري pic.twitter.com/S865WOwyIi — كـويـتي حُـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) November 12, 2019

​وأضافت أنها تقف اليوم برأس مرفوعة في مواجهة أصحاب النفوذ معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة.

وتابعت "حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليه الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها. وتقدمت بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والنواب الذين وقفوا معي".