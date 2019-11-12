الحكومة العراقية تؤجل انتخابات المحافظات وتحيل مشروعين مهمين إلى البرلمان

قرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى ما بعد إجراء تعديلات وإقرار مشاريع قوانين هامة.

وأعلن المجلس، في بيان صادر عن مكتبه تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أنه يقرر تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى موعد آخر يحدد لاحقا.

وأضاف المجلس، أنه أقر مشروعي قانون المفوضية العليا للانتخابات، وقانون انتخابات مجلس النواب، وإحالتهما إلى البرلمان العراقي.

وكان من المحدد أن تجري انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الجاري في عموم البلاد، إلا أن الغليان الشعبي المطالب بإقالة الحكومة، وحل البرلمان، ومحاسبة الفاسدين، وإبعاد السياسيين وجميع الأحزاب من العملية السياسية، سيحول دون إقامة أي انتخابات في الظرف الراهن.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد، وعموم محافظات الوسط، والجنوب، تظاهرات شعبية كبرى، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى الآن في اعتصام وإضراب عن الدوام، لحين تلبية المطالب وعلى رأسها إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، والتوجه إلى انتخابات مبكرة تحت إشراف أممي دولي.