المتحدث باسم حكومة فلسطين: شعبنا يتكئ على مصر في المنعطفات الصعبة

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، يشكل نقطة ارتكاز مهمة يتكئ عليها الشعب الفلسطيني عند المنعطفات الصعبة.

وتابع ملحم في تصريحات خاصة لبوابة "أخبار اليوم": "مصر هي الحامية والحاضنة للقضية الفلسطينية، وهو موقف قومي يلامس مواضع التقدير والثناء لدى الشعب الفلسطيني وقيادته".

وشدد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قائلا "نحن في وقت الشعب الفلسطيني هو أحوج ما يكون فيه لدعم الأشقاء، ولا سيما الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية، التي نتوجه لها بالشكر والتقدير رئيسا وحكومة وشعبا".

وعزى ملحم هذا الثناء والشكر لما تقدمه مصر من دعم متواصل للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية.

وفي سياق متصل، قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط.

ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 180 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، وهي الصواريخ التي جاءت ردا على اغتيال القيادي البارز بسرايا القدس الفلسطينية، بهاء أبو العطا.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في حدود المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.

שר הביטחון בנט מכריז על מצב מיוחד בעורף בישובים שבטווח עד 80 ק"מ מהרצועה - למשך לפחות 48 שעות הקרובות pic.twitter.com/ZvRJRkM2Lr — יואב זיתון (@yoavzitun) November 12, 2019

وقال المعلق العسكري لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية يوآف زيتون، على حسابه الرسمي بـ "تويتر"، أن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، أعلن حالة الطوارئ في منطقة غلاف غزة، وحتى 80 كلم من حدود القطاع، ولمدة 48 ساعة على الأقل.

وفي سياق متصل، انتهى قبل قليل، اجتماع الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" ​​حول التصعيد في قطاع غزة.

وأوردت القناة العبرية السابعة أن اجتماع الكابينيت يأتي على خلفية إطلاق حوالي 180 صاروخا وقذيفة على الداخل الإسرائيلي ردا على اغتيال الجيش الإسرائيلي للقيادي في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا باستهداف منزله، شرق مدينة غزة، فجر اليوم، الثلاثاء.