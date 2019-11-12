مصارف لبنان: نسعى لتوفير شروط أمنية لتمكين الموظفين من استئناف العمل

تعهدت جمعية مصارف لبنان بالعمل مع السلطات لتوفير شروط أمنية مناسبة لتمكين موظفي البنوك من استئناف العمل بعد إضراب اليوم الثلاثاء من جانب موظفين يشكون من السلوك العدواني من قبل العملاء.

وحسب "رويترز" قالت جمعية البنوك في لبنان (ABL) في بيان إن البنوك ستواصل تلبية احتياجات العملاء من خلال أجهزة الصراف الآلي ومراكز الاتصال.

وكانت نقابة تمثل موظفي البنك قد دعت في وقت سابق إلى استمرار الإضراب يوم الأربعاء.

وقال رئيس اتحاد يمثل موظفي المصارف اللبنانية إن الاتحاد يدعو لاستمرار إضراب عن العمل غدا الأربعاء، بعد أن تسبب الإضراب في إغلاق بنوك في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان لرويترز إن القرار اُتخذ بمواصلة الإضراب وإنه سيتم إصدار بيان بعد وقت قصير.

وجرت الدعوة للإضراب في ظل مخاوف بشأن سلامة موظفي المصارف بسبب مطالبة العملاء بسحب ودائعهم وتظاهر محتجين خارج البنوك.