أحكام بالسجن في قضية تشكيل "تنظيم إرهابي" سري بأحد سجون السعودية

فبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" شملت التهم الموجهة إلى المدانين، انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها، إلى جانب تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإنشاء أحدهم تنظيما إرهابيا سريا في أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامه بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم الذي يهدف إلى الإخلال بالأمن الداخلي، بالإضافة إلى إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة خمس وعشرين سنة، والمدعى عليه الثاني بالسجن مدة عشرين سنة، والمدعى الثالث بالسجن مدة خمس عشرة سنة، وتراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة من اثنتي عشرة سنة وستة أشهر حتى سنتين وستة أشهر، والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.