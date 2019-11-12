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19:29 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    بوتين يشكر السيسي على جهوده في إنجاح القمة الأفريقية الروسية

    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    العالم العربي
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    أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمعها بروسيا.

    وأشار السيسي إلى حرص مصر على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجال العسكري، وذلك في ضوء ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات وعلى رأسها الإرهاب.

    اليوم الأول - القمة الروسية الأفريقية في سوتشي، 23 أكتوبر 2019
    © Sputnik .
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    جاء ذلك خلال لقاء السيسى اليوم مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذا القائم بأعمال السفير الروسي في القاهرة، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس.

    وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس طلب نقل تحياته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    من جانبه، نقل وزير الدفاع الروسي تحيات الرئيس بوتين إلى الرئيس السيسي، معرباً عن تقدير بلاده لما تشهده العلاقات المصرية الروسية مؤخراً من تنامي وإزدهار.

    وأشار إلى اهتمام روسيا بتعميق تلك العلاقات المثمرة والمتينة بما لها من خصوصية وتاريخ ممتد، خاصةً في ظل التنسيق المكثف من خلال اللقاءات الثنائية المتعددة بين الرئيسين، وآخرها على هامش النسخة الأولى من القمة الأفريقية الروسية التي عقدت مؤخراً بمدينة سوتشي.

    كما نقل شويغو شكر وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس السيسي على جهوده في إنجاح القمة الأفريقية الروسية.

    وأكد شويغو على أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، مشيداً بالجهود المصرية في هذا الصدد".

    وشهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما سوريا وليبيا، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية التمسك بالحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها وتماسك مؤسساتها الوطنية، بما يلبى تطلعات شعوب المنطقة في استعادة الأمن والاستقرار.

    كما أكد الجانبان الحاجة إلى تعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ضوء التحديات التي يتعرض لها الشرق الأوسط، والتي تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذي يستدعي تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.

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    أخبار العالم العربي, شويغو, السيسي, بوتين, روسيا, مصر
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