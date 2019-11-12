"تويتر" يغلق حساب نجل حسن نصر الله

قامت شركة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، بإغلاق حساب نجل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني جواد نصر الله.

يأتي ذلك عقب تصنيف واشنطن لـ"حزب الله" منظمة إرهابية، ووضعه على لائحة العقوبات.

وظهر على الصفحة، التي كانت حساب نجل نصر الله، قبل إغلاقها، إن "تويتر" يعلق الحسابات، التي تنتهك قواعد الموقع".

وشرحت الشركة ذلك عبر رابط منفصل، قال إن الأمور التي تؤدي إلى حظر الحسابات تشمل "العنف، الإرهاب، التطرف العنيف، الاستغلال الجنسي للأطفال، والاعتداء، والتحرش، والتحريض على الكراهية".

وشمل أيضا: "التحريض على الانتحار، إيذاء النفس، الوسائط الحساسة، الرسوم العنيفة، خدمات غير قانونية وغيرها من المحظورات المرتبطة بالخصوصية.

© Photo / SOCIAL MEDIA تعليق حساب نجل حسن نصر الله

وتأتي تلك الخطوة بعد عام على إدراج وزارة الخزانة الأمريكية جواد حسن نصر الله، على قائمة الإرهاب، في أكتوبر 2018، واعتبرت واشنطن حينها، جواد نصر الله، "مسؤولا عن هجمات إرهابية في إسرائيل والضفة الغربية".

ويعتبر جواد نصرالله قائدًا بارزًا في إحدى الوحدات الخاصة في حزب الله.