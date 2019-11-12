مصرع رجلي دين أرمن بهجوم إرهابي شمال شرقي سوريا

وأفاد ممثل الكنيسة الرسولية الأرمنية آغوب بارسوميان، بمقتل القسيسين جراء تعرض سيارة كان رجال الدين يستقلونها على الطريق الواقعة بين دير الزور والحسكة، لإطلاق نار عنيف.
وأضافت الخارجية في بيانها: "تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) مسؤولية تنفيذ العملية التي طالت حياة رجلي الدين، مؤكدة أنه "ينبغي على المجتمع الدولي إدانة الاضطهاد والقتل المستمر على أساس الهوية (في سوريا) بشدة... ستواصل أرمينيا الإسهام باستقرار الوضع الإنساني في سوريا".
يذكر أن الجالية الأرمنية في سوريا كانت واحدة من أكبر جاليات الشتات قبل اندلاع الحرب في البلاد، إذ بلغ مجموعها حوالي 110 آلاف شخص، عاشوا في حلب (60 ألف شخص) ودمشق (7 آلاف) واللاذقية وكذلك في كسب والقامشلي.
وبحسب تقديرات مختلفة، غادر أكثر من 90 ألف أرمني سوري جراء الأزمة التي تعصف بالبلاد.
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