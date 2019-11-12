وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن بصدد تحديد عدد عسكرييها في سوريا

أكد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد العسكريين الأمريكيين الذين سيبقون في سوريا.

واشنطن – سبوتنيك. وقال إسبر للصحفيين: "ما زلنا ننتظر عودة قائد القوات (رئيس هيئة الأركان الأميركي) في وقت قريب، الذي سيطلعني على التفاصيل التي يدرسها، وستتاح لي الفرصة للنظر في ذلك، ومع الأخذ بالحسبان، بتوصيات الجنرال ميلي، سندخل تعديلات أو نؤكدها".

وأعلن رئيس أركان الجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، يوم أمس، أنه سيبقى في سوريا من 500 إلى 600 عسكري أميركي.

ووافق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ6 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على توسيع المهمة العسكرية الأميركية لحماية حقول النفط في شرق سوريا، وذلك في خطوة تناقض القرار الذي اتخذه سابقا، بعودة 1200 عسكري أميركي من سوريا إلى البلاد في أقرب وقت.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، في وقت سابق، أن القوات الأميركية ستقوم بـ"حماية" الحقول النفطية شرقي سوريا، و"سترد بحزم" على أي محاولات لسيطرة الجهات الأخرى عليها.