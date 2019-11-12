بعد تردي الأوضاع الأمنية… تعليق الدراسة في مستوطنات غلاف غزة

قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق الدراسة في مستوطنات غلاف غزة، غدا، الأربعاء، حتى إشعار آخر.

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة أعلنت عن وقف الدراسة في مستوطنات غلاف غزة، غدا، الأربعاء، نتيجة للوضع الأمني المتردي في المنطقة المحيطة بقطاع غزة.

وأفادت القناة العبرية "هيئة البث الإسرائيلية" على موقعها الإلكتروني، بأن إغلاق المدارس يشمل كل من منطقة بئر السبع وسديروت وأشدود وأشكلون وريشون ليتسيون وغدرا ويافنه ورحوفوت وموديعين وبار طوفيا، وهي من المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قام باغتيال القيادي البارز بـ"سرايا القدس" الفلسطينية، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فجر اليوم، الثلاثاء، ما دعا الحركة وغيرها من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى إطلاق ما يزيد عن 180 قذيفة وصاروخا من القطاع إلى مستوطنات غلاف غزة.

وفي سياق متصل، قالت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي قرر استدعاء بعض من قوات الاحتياط.

ويأتي قرار الجيش الإسرائيلي على خلفية إطلاق أكثر من 190 صاروخا وقذيفة من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، بعيد اغتيال أبو العطا، مباشرة.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في حدود المناطق التي تبعد 80 كم عن الحدود مع قطاع غزة.